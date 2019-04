Une course pour soutenir une victime d'agression sexuelle dans le sentier Bruce

Les policiers ont publié le portrait-robot d'un suspect qui aurait frappé la victime pour ensuite l'agresser sexuellement, alors qu'elle courait dans le sentier le 10 avril dernier vers 16 h.

Selon la police, le suspect mesure plus de 1,8 m, a des cheveux gris courts ou rasés, de la barbe et portait un t-shirt rouge et une casquette de baseball.

Agrandir l’image Le portrait-robot du suspect recherché par la police Photo : Police régionale de Hamilton

La joggeuse Amanda Pocha a décidé d'organiser une course de groupe, vendredi, dans le sentier Bruce pour que les femmes s'y sentent à nouveau en sécurité.

Elle appelle l'événement, qui aura lieu de 16 h à 19 h, Take Back the Trails.

En tant que femme et amatrice de course à pied, c'est un défi, parce qu'on se sent plus en sécurité quand on est plusieurs, mais on n'a pas toujours la chance de courir avec quelqu'un d'autre, alors il faut toujours être aux aguets , raconte-t-elle.

Toutes les femmes que je connais ont été victimisées d'une façon ou d'une autre, ajoute-t-elle. Le plus important dans de tels cas est de savoir que quelqu'un vous soutient.

Elle attend au moins 130 coureuses et coureurs, vendredi.

Quant à la victime, elle a reçu son congé de l'hôpital, indique la police.