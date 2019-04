Trump accusé d'incitation à la violence contre une élue musulmane

Face à la polémique, la Maison-Blanche a assuré que Donald Trump n'essayait « pas d'inciter à la violence ».

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a demandé à la police du Capitole de revoir la sécurité d'Ilhan Omar, celle de sa famille et de son équipe, indiquant que les forces de l'ordre continueraient à « surveiller et répondre aux menaces auxquelles elle fait face ».

Les mots du président pèsent énormément et sa rhétorique haineuse et incendiaire crée un véritable danger. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants

Elle a exhorté le président à « retirer sa vidéo dangereuse et irrespectueuse ».

Donald Trump avait publié vendredi sur Twitter une vidéo associant des propos tenus par Ilhan Omar, l'une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, aux images des tours jumelles de New York en feu.

S'exprimant en mars dernier devant le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), la représentante du Minnesota à la Chambre des représentants avait alors estimé que l'organisation avait été fondée après les attentats du 11 septembre « parce qu'ils reconnaissaient que certaines personnes avaient fait quelque chose et que chacun d'entre nous commençait [de ce fait] à perdre accès à nos libertés citoyennes ».

Des conservateurs ont accusé Ilhan Omar de minimiser, par sa formulation, l'attaque la plus meurtrière sur le sol américain.

La vidéo postée par le président républicain et visionnée plus de 9 millions de fois dimanche, a suscité un torrent de réprobations du côté démocrate.

Le président incite à la violence contre une membre du Congrès en exercice, et un groupe entier d'Américains en fonction de leur religion. C'est répugnant. C'est scandaleux. Elizabeth Warren, sénatrice et candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020

« La vie d'@IlhanMN est en danger », a aussi réagi la jeune élue de la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez.

La Maison-Blanche a fermement défendu le président américain dimanche.

Donald Trump « n'essaie pas d'inciter à la violence contre quiconque », a justifié sa porte-parole Sarah Sanders, sur la chaîne Fox News.

« Le président ne souhaite assurément aucun mal ni aucune violence contre personne, mais [il] doit absolument rappeler à l'ordre la membre du Congrès pour, non pas un seul, mais de nombreux commentaires antisémites », a-t-elle dit sur ABC.

Sarah Sanders semblait faire ici référence à une autre polémique impliquant Ilhan Omar après de récents commentaires sur Israël jugés antisémites par de nombreux élus, y compris dans le camp démocrate.

Elle avait sous-entendu que des élus américains soutenaient Israël par intérêt financier. Elle s'était ensuite excusée publiquement.

« Merci de vous tenir à mes côtés, contre une administration qui cherche à bannir les musulmans de notre pays, dans le combat pour l'Amérique que nous méritons », a réagi sur Twitter Ilhan Omar, réfugiée somalienne, à la suite de la vidéo postée par le président républicain.

Personne, peu importe à quel point il est corrompu, incompétent ou vicieux, ne peut menacer mon amour inconditionnel pour l'Amérique. Ilhan Omar

CAIR a été fondée en 1994 et non après les attaques du 11 septembre 2001 comme indiqué par Ilhan Omar. Cité par le Washington Post, son porte-parole explique qu'elle s'est mal exprimée et voulait dire que l'organisation avait vu ses effectifs doubler après les attentats de septembre 2001.