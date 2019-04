Inondation à Bécancour

L'avenue de l'Anse et l'avenue Montesson sont actuellement inondées et avec l'eau qui continue à monter, les autorités s'attendent à devoir fermer la route 132, à la hauteur du village de Bécancour, dans les prochaines heures.

La Garde côtière avait pourtant déglacé dimanche en journée la rivière Bécancour, du village jusqu'au fleuve.

Les glaces sortaient normalement, mais malheureusement, on constate dimanche soir avec la municipalité qu'il y a formation d'un embâcle à l'embouchure du fleuve , indique le directeur de la Sécurité civile à Trois-Rivières, Sébastien Doire.

Ce secteur était sous surveillance depuis le début de la journée dimanche : il est fréquemment inondé lors des crues printanières.Toutefois, les autorités ont été surprises de la rapidité à laquelle s'est formé l'embâcle.

Moi-même, j'étais présent tantôt avec un des responsables de la Municipalité et on voyait que les glaces s'écoulaient normalement. C'est un secteur qui est souvent fermé en raison des crues printanières, mais là, c'est de voir qu'il y a une accumulation de glace qui s'est formée aussi rapidement à l'embouchure du fleuve. On reste un peu surpris, surtout après le travail que la Garde côtière a effectué sur la rivière , continue M. Doire.

La Garde côtière a été appelée à revenir ouvrir l'embouchure de la rivière Bécancour. Cette opération pourrait toutefois attendre à lundi.

Les responsables de la Ville de Bécancour et la Sécurité civile sont déjà à pied d'oeuvre pour informer les résidents du secteur. M. Doire assure aussi que des chemins de détour ont déjà été prévus advenant la fermeture de la route 132.