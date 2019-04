Le Canada veut attirer davantage d'étudiants étrangers

Le Canada prévoit attirer plus d'étudiants internationaux en renforçant sa présence à l'étranger afin de promouvoir la diversité dans les salles de classe et accroître les retombées économiques, qui atteignent déjà des milliards de dollars par année.

Selon une analyse fédérale, les retombées économiques des étudiants étrangers ont presque doublé de 2010 à 2016, atteignant un total de 15,5 milliards de dollars. Cela va des frais de scolarité au loyer, en passant par les factures d'épicerie.

Pour mettre tout cela en perspective, le document indique que le secteur a soutenu près de 170 000 emplois en 2016 et a eu des impacts économiques plus importants que les exportations canadiennes de pièces automobiles, d'avions et de bois d'oeuvre.

La grande majorité des étudiants étrangers viennent d'Inde et de Chine, tandis que des pays en forte croissance économique, comme le Vietnam, sont plus représentés au sein du corps étudiant ces dernières années.

Des représentants d'établissements d'études supérieures et du gouvernement fédéral élaborent une stratégie afin d'élargir les campagnes de promotion dans d'autres régions du monde, a indiqué le président d'Universités Canada, Paul Davidson.

Celui-ci s'attend à ce que le Canada se présente comme une destination de choix pour des étudiants vivant dans des pays à l'économie émergente ou des secteurs comptant beaucoup de jeunes comme la Colombie et diverses régions de l'Afrique.

Nous examinons les régions du monde où la demande de l'enseignement supérieur dans la classe moyenne est croissante, où le Canada a des liens et des relations. président d'Universités Canada, Paul Davidson

Voilà des années que le Canada demeure un endroit attrayant pour y étudier. En 2000, les données fédérales indiquaient qu'il y avait 122 665 permis d'études en cours de validité au Canada, un chiffre qui est passé à 572 415 l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 467 %.

Selon Universités Canada, qui représente 96 établissements, dont 19 au Québec, le nombre d'inscriptions d'étudiants internationaux à temps plein dans les universités a augmenté d'environ 15 % entre 2017 et 2018 au Canada.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a annoncé, dans le cadre de son budget, un financement de près de 148 millions de dollars sur cinq ans pour l'éducation internationale, dont une partie sera consacrée aux efforts déployés pour attirer davantage d'étudiants étrangers au Canada.

Le ministre du Commerce international, Jim Carr, a déclaré qu'au-delà des répercussions économiques, les étudiants étrangers établissent souvent des liens importants avec le Canada.

« Les étudiants internationaux apportent une valeur ajoutée à nos collectivités. Ils font l'expérience des bonnes institutions canadiennes et se font une idée de ce que nous sommes en tant que Canadiens, a souligné M. Carr. Parfois, ils restent, parfois, ils retournent dans leur pays d'origine et deviennent de véritables ambassadeurs du Canada. »