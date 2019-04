À l'aube de fortes pluies, le Québec surveille ses rivières

En marge de la cérémonie soulignant les 75 ans d'existence d'Hydro-Québec, M. Legault a fait savoir que son gouvernement « suit la situation de près ». « Les prévisions météo sont inquiétantes pour les prochaines heures, alors nous aurons des équipes qui vont suivre [l'état de la situation] », a ajouté le chef du gouvernement.

Le premier ministre a également incité les maires des municipalités touchées par les intempéries et d'éventuelles inondations à communiquer avec la Sécurité publique pour obtenir de l'aide.

De fortes précipitations de pluie, mais aussi de neige sont ainsi attendues au cours des prochaines heures dans plusieurs régions du Québec. Entre Montréal et Québec, Environnement Canada prévoit de 25 à 40 millimètres de pluie.

Les secteurs plus au nord et à l'est pourraient quant à eux recevoir de 15 à 25 centimètres de neige.

En Beauce, les impacts de ce cocktail météo printanier se font déjà sentir : plusieurs résidences et commerces ont été inondés, samedi et dimanche, à la suite d'une crue de la rivière Chaudière, où s'est entre autres formé un embâcle de glace.

Bien que la situation cause des ennuis à bon nombre de riverains, le directeur du service incendie à Saint-Georges, Sylvain Veilleux, assure que la situation « n'est pas alarmante ».

À Lévis, une trentaine de résidences ont été évacuées de façon préventive.

Dans l'est du Québec, la situation serait moins alarmante : seule la rivière Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, est à surveiller, soutient la Sécurité civile. La neige attendue vient également amoindrir les risques de débordement.

Pour Jean Savard, directeur des opérations à la sécurité civile pour le ministère de la Sécurité publique, ces risques ne devraient pas s'accroître avant la fin du mois, voire le début de mai.

Dans la région de Bécancour, enfin, un embâcle formé sur la rivière du même nom a provoqué des inondations; les autorités pourraient devoir fermer la route 132 dans la région au cours des prochaines heures.