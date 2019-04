L'actualité qui a marqué la fin de semaine

Coup de maître pour Tiger Woods

Tiger Woods célèbre sa victoire après avoir enfilé le veston vert. Photo : Getty Images / Kevin C. Cox

Cela faisait bientôt 15 ans que Tiger Woods n'avait plus remporté le Tournoi des maîtres, à Augusta, aux États-Unis. Après avoir côtoyé les bas-fonds professionnels et personnels, le golfeur professionnel a renoué avec la gloire, dimanche, en enfilant de nouveau le célèbre veston vert du champion. À défaut d'être enlacé par son père, comme à sa première victoire sur ce terrain, en 2002, Tiger Woods a plutôt pris son fils dans ses bras après avoir joué le coup de la victoire.

Nouvelles manifestations à Montréal contre le projet de loi 21

Plusieurs centaines d'opposants au projet de loi 21 sur la laïcité de l’État se sont réunis dimanche devant le centre communautaire Bernard-Lang, à Côte-Saint-Luc, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Mélissa Francois

Des manifestations ont été organisées à deux endroits de la métropole québécoise, dimanche, pour dénoncer l'intention du gouvernement caquiste d'interdire le port de signes religieux pour certains employés de l'État. Des élus municipaux, provinciaux et fédéraux, mais aussi des employés d'une commission scolaire ont ainsi défilé avec pour objectif de forcer le premier ministre François Legault à modifier son projet de loi.

Édith Blais et Luca Tacchetto seraient en vie

La Québécoise Édith Blais et son ami italien, Lucas Tacchetto. Photo : Facebook

Lueur d'espoir pour le couple formé d'Édith Blais et Luca Tacchetto, portés disparus pendant un voyage en Afrique : selon le gouvernement du Burkina Faso, la Québécoise et son compagnon italien seraient toujours en vie. Un porte-parole de cet État africain n'a cependant pas fourni beaucoup de détails, indiquant seulement être « certain que leur vie n'est pas en danger ». Les deux adultes sont portés disparus depuis la mi-décembre.

Le fils de Gilles Duceppe se lance en politique

Alexis Brunelle-Duceppe a annoncé sa candidature samedi matin à Alma. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Au Bloc québécois, tel père, tel fils? Alexis Brunelle-Duceppe, fils de l'ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe, est devenu samedi candidat à l'investiture de ce parti dans Lac-Saint-Jean, et son nom pourrait ainsi apparaître sur les bulletins de vote lors des prochaines élections fédérales, en octobre. M. Duceppe sera entre autres conseillé par son père.

Le cannabis, six mois plus tard

Avec la légalisation du cannabis, on assiste aux premiers pas d'une nouvelle industrie agricole. Photo : Radio-Canada / La semaine verte

Une demi-année après la légalisation du cannabis au pays, où en sommes-nous? L'industrie encore naissante du cannabis légal n'a pas fini de surmonter des obstacles, y compris dans les provinces où la mise en vente s'est effectuée plus rapidement... et où les détaillants ont été confrontés à des pénuries.

Est-il encore possible de parvenir à la réconciliation?

L'expulsion des deux députées Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould du caucus libéral aurait mis à mal la stratégie de réconciliation avec les Premières Nations. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'expulsion des députées Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott du caucus libéral fait encore couler de l'encre, et plus particulièrement chez les Premières Nations, pour qui ce geste témoigne d'un possible abandon de la politique de réconciliation mise de l'avant par le premier ministre Justin Trudeau et ses troupes.

Bonne semaine!