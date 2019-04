Le concept veut que les participants racontent une histoire complètement inventée devant public et jurés.

Je dois reconnaître que nous, compter des menteries, on trouve que c'est pas correct, mais c'est tellement amusant et on commence à avoir une banque de menteurs, ce qui était pas le cas avant , raconte Jean-Paul Pépin, membre du C.A. de Patrimoine Bécancour.

Les menteurs ont des règles strictes à respecter, donc celles de s'inclure dans le récit et de parler de la ville de Bécancour.