Cinq agents de sécurité honorés pour leur proactivité durant la fusillade de Yorkdale

Malgré le chaos et la confusion, quatre d’entre eux ont su guider les policiers qui n’étaient pas familiers avec l’intérieur du centre commercial Yorkdale.

Pour leur travail d’équipe et leur courage, Nigel Penny, Shane Palmer, Luca Aiello et Jordell Wolseley ont reçu le prix Membre de la communauté , dimanche.

M. Penny se souvient des événements de l'été 2018 comme si c'était hier : C'était une situation très stressante, très tendue, mon adrénaline était au plus haut .

L’agent de sécurité, Marco Rotondo, qui regardait le système de surveillance vidéo, a aussi été récompensé. Il a aidé les policiers en identifiant rapidement les suspects. Pour lui, cette reconnaissance de la part des autorités est importante.

Marco Rotondo était agent de sécurité en poste lors de la fusillade survenue au centre commercial Yorkdale en août 2018. Photo : Radio-Canada / John Grierson

Ça met définitivement en avant tout notre travail acharné et l'entraînement que nous suivons , a-t-il commenté après la cérémonie.

Un suspect appréhendé en quelques minutes

Le 30 août 2018, un policier torontois en service était dans le centre commercial haut de gamme quand a constaté un mouvement de panique parmi la foule. Les clients sortaient du bâtiment en courant et criaient en mentionnant des coups de feu dans la galerie marchande.

Cet officier a rapidement demandé des renforts.

Le centre commercial Yorkdale Photo : Radio-Canada

Ne connaissant pas l’aménagement intérieur du centre commercial, le policier a demandé l’aide des agents de sécurité. Quelques minutes plus tard, les agents de sécurité avaient appréhendé un homme , a déclaré la Commission des services de police de Toronto.

Des policiers supplémentaires sont arrivés sur les lieux et les agents de sécurité ont aidé à chercher et à évacuer les magasins tout en veillant à la sécurité des clients et des employés.

Pour leur travail d’équipe et leur courage, les gardes non armés se sont dirigés vers le coup de feu alors que tout le monde le fuyait , a déclaré la Commission dans son discours. Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, souligne a quel point leur bravoure a été importante.

Aucun blessé

Pendant ce temps, Marco Rotondo fournissait à la police une description de la dernière direction connue des suspects et du véhicule avec lequel ils ont pris la fuite. Grâce aux descriptions fournies, les policiers ont pu rapidement arrêter d’autres suspects.

Il gérait également les appels des employés des magasins du centre repliés avec des clients dans leurs boutiques. Il a été en mesure de communiquer avec les premiers répondants sur ces situations tout en prenant les appels de clients inquiets au sujet de personnes disparues.

Enfin, il a veillé à ce que les articles et les biens abandonnés dans le chaos soient rendus à leurs propriétaires forcés de partir dans l’urgence.

Aucune personne n’a été blessée durant toute cette opération. En moins d’une semaine, un homme de Trenton avait été arrêté puis inculpé.

Avec les informations de Myriam Eddahia