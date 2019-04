Les fermiers de l'Abitibi-Témiscamingue invités au concours de l'Ordre national du mérite agricole

Le concours concerne aussi le Nord-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les inscriptions doivent se faire avant le 1er mai.

L'objectif est d'encourager les producteurs agricoles et de reconnaître l'excellence en agriculture.

Pour le président régional de l'UPA, Pascal Rheault, c'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs agricoles de vivre une expérience qui revient seulement une fois tous les cinq ans.

On dit au monde que ça vaut la peine de montrer le chemin parcouru par nos entreprises, dit-il. Pour montrer qu'il y a du développement chez nous, du potentiel aussi. C'est une valorisation pour le travail accompli, c'est sûr que ça amène une bouffée d'air frais quand on voit des entreprises qui se démarquent au niveau provincial. Je pense qu'on doit souligner ça.

Les entreprises sont évaluées pour la gestion de la production, la protection de l'environnement, le développement stratégique de l'entreprise, la gestion des ressources financières et des ressources humaines et le rayonnement social.

Les prix et distinctions sont décernés dans les catégories or, argent et bronze.