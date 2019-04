C'est le début de la fin pour la série Game of Thrones

La huitième et ultime saison du Trône de fer (Game of Thrones) s'annonce comme une apothéose, truffée de rebondissements pour ravir et désoler à la fois les millions d'amateurs de cette série médiévale fantastique.

Qui régnera sur le territoire imaginaire de Westeros ? Les paris vont déjà bon train, explique Rupert Adams, du site britannique William Hill, et c'est le mystérieux Bran Stark qui fait actuellement figure de favori pour le trône, assez loin devant les plus prestigieux Jon Snow et Daenerys Targaryen.

Depuis des mois déjà, les amateurs débattent sans fin de l'issue de cette série qui apparaît comme la plus ambitieuse de l'histoire de la télévision, avec une dernière saison à 15 millions de dollars par épisode, selon le site spécialisé Variety.

Le premier des six derniers épisodes sera diffusé le 14 avril aux États-Unis, sur la chaîne câblée HBO.

« Je suis tellement enthousiaste que je suis allée m'acheter l'édition limitée de [la marque] Johnny Walker [aux couleurs] de la série, alors que je ne bois même pas de whisky », raconte Lauren Christison, en prévision du premier épisode, qu'elle prévoit de regarder avec sa sœur, qui l'a convertie.

Il y a eu des séries addictives, mais jamais à ce point. Lauren Christison

Les 67 épisodes diffusés depuis 2011, mais aussi les livres de George R.R. Martin sur lesquels s'appuie Le trône de fer, ont ouvert aux aficionados un univers d'une richesse quasiment illimitée.

Un succès grand public

Très noir, d'une complexité peu commune, violent et médiéval, Le trône de fer n'avait pas le profil type d'un succès grand public, mais son souffle épique et sa profonde dimension humaine ont attiré un public bien au-delà de la niche, masculine, des « geeks ».

Sur la lancée du Seigneur des anneaux et de Star Wars au cinéma, « la série des films Marvel a vraiment généralisé la culture nerd, celle des ultrapassionnés », explique Senia Hardwick, passionnée de la saga. Elle a même rencontré sa femme lors d'un rassemblement d'amateurs.

La série « trouve un écho parce que les thèmes du pouvoir, de l'amour, de la famille et des convictions sont présents dans chaque personnage », explique Lauren Christison.

« Le champ de l'histoire est tellement vaste qu'il peut séduire plusieurs types de téléspectateurs », observe Lisa Woolfork, professeure de littérature à l'Université de Virginie, laquelle propose un cours sur la série.

L'intrigue politique, le drame familial, la fiction historique, la cape et l'épée, la sorcellerie : tous ces styles sont représentés. Lisa Woolfork, professeure de littérature à l'Université de Virginie

Une scène de la huitième et dernière saison de Game of Thrones Photo : YouTube / HBO

La série fait aussi « un travail incroyable pour commenter le monde moderne », « même si c'est du fantastique », ajoute Valerie Garver, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Northern Illinois, qui a aussi donné un cours sur Le trône de fer.

Elle cite la fameuse phrase récurrente « l'hiver arrive », qui présage non seulement d'un hiver glacial, mais aussi d'une possible fin du monde, et dans laquelle George R.R. Martin a reconnu un possible parallèle avec le changement climatique.

Ce thème est d'ailleurs un élément central de cette dernière saison, sous la menace du Roi de la nuit et de son armée de zombies réfrigérés.

« Que font les gens quand se présente un problème qui semble insoluble, qui pourrait détruire l'humanité? » résume Valerie Garver. « Vont-ils essayer de le résoudre ou se consacrer à des choses qui paraissent plus immédiates? »

Une possible fin du monde est un élément central de cette dernière saison, sous la menace du Roi de la nuit et de son armée de zombies réfrigérés. Photo : Associated Press / HBO

Un deuil à faire

Même si d'aucuns estiment que la série aurait pu durer encore une ou deux saisons de plus, la plupart des amateurs ont accepté l'imminence du dénouement, à l'instar de Lauren Christison, qui se dit « prête au choc de qui va vivre et qui va mourir ».

Pour Melissa Anelli, la passion ne s'éteindra pas le 19 mai, date de la diffusion du dernier épisode.

Le sixième livre de George R.R. Martin, tant attendu, devrait entretenir la flamme, tout comme un antépisode – qui se situe avant Le trône de fer – à venir.