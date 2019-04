Sherbrooke, destination brassicole

Trois passionnés de bière ont décidé d'unir leurs forces pour faire de Sherbrooke une vitrine pour les microbrasseries de tout le Québec. Bières dépôt au Vent du Nord, les brasseries Siboire et le bar le King Hall veulent créer, fin avril, une fin de semaine où les amateurs avertis auront accès à des produits rares et exclusifs.

L'engouement pour les bières de microbrasserie québécoises se fait sentir depuis plusieurs années et des événements où la bière est à l'honneur sont de plus en plus nombreux et populaires.

À Sherbrooke, les propriétaires du Vent du Nord, du King Hall et du Siboire tenaient chacun de leur côté au printemps des événements où les amateurs de bières pouvaient déguster des produits d'exception.

Cette année, les trois activités se tiendront en rafale du 26 au 28 avril.

On veut que ça fasse un gros boum à l'extérieur de Sherbrooke. Émile Cardinal, copropriétaire de Bières dépôt au Vent du Nord

Émile Cardinal, Maxime Pothier et Jonathan Gaudreault assurent que l'offre sera de grande qualité.

Les produits dans les trois événements, ce sont des exclusivités, vous ne trouverez pas ça ailleurs au Québec. On va avoir du Auval, du Dieu du ciel, des produits exclusifs, de la Tête d'allumette, qui ne sort pratiquement pas du Bas-du-Fleuve , lance le copropriétaire de Bières dépôt au Vent du Nord, Émile Cardinal.

Destination Sherbrooke appuie la démarche des gens d'affaires. Dans le guide touristique cette année, on dédie une section aux bières de microbrasserie de la région, ce qu'on ne faisait pas avant. Nous aussi, on veut travailler de plus en plus fort pour mettre Sherbrooke de l'avant et profiter de cette manne-là. On va vraiment travailler main dans la main avec eux , explique Marie-Claude Duval, déléguée à la promotion pour Destination Sherbrooke.

Pour couronner le tout, le Siboire lancera une nouvelle bière spécialement pour l'occasion. On l'a baptisée Sherbière pour faire un lien avec notre projet. Elle sera disponible sous peu, elle est en train de terminer sa maturation. Ce qu'il y a de spécial : on l'a envoyée dans un concours récemment et elle a gagné le prix de la meilleure bière de soif , raconte le copropriétaire du Siboire, Jonathan Gaudreault.

C'est très démocratique la bière, ça peut être très rassembleur, c'est ça qui est beau là-dedans , conclut Émile Cardinal.