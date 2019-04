Une chasse aux cocos populaire à Trois-Rivières

Selon les organisateurs, l’activité a facilement dépassé les chiffres de l’an dernier, alors que 200 enfants y avaient participé.

Les 4000 cocos cachés sur le terrain du sanctuaire ont tous été trouvés en une quinzaine de minutes.



Certains ont rempli leur panier, alors que d’autres ont été moins chanceux.

C’est pourquoi les organisateurs demandaient un effort de partage aux familles présentes sur place.