Les cours d'eau de la région sous surveillance

Au cours des 24 à 48 prochaines heures, les cours d'eau de la Mauricie et du Centre-du-Québec seront surveillés par les autorités.

De 15 à 25 mm de pluie sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Des averses sont aussi prévues pour le reste de la semaine.

Le porte-parole de la Sécurité civile sera aux aguets, bien que la situation ne soit pas préoccupante pour l'instant.