Morrissey reporte le début de sa première tournée canadienne depuis 15 ans

L'ancien chanteur du groupe britannique The Smiths devait présenter des concerts au Théâtre Orpheum de Vancouver, dimanche et lundi, mais ceux-ci ont été reprogrammés pour les 14 et 15 octobre.

Le site Internet de Ticketmaster indique également que le concert prévu mardi à Edmonton a été déplacé au 10 octobre. Aucune nouvelle date n'a encore été donnée pour celui prévu mercredi à Calgary.

Le report du début de la tournée est attribuable à une urgence médicale survenue au cours d'un déplacement du chanteur en Europe. Tous les billets déjà achetés sont valides pour les concerts reprogrammés.

Les concerts prévus à Toronto, les 26 et 27 avril, et celui au MTelus de Montréal, le 29 avril, doivent encore se dérouler aux dates prévues, selon Ticketmaster.

Morrissey a refusé de présenter des concerts au Canada depuis des années en signe de protestation contre la chasse aux phoques. Il a toutefois déclaré, sur son site web l'an dernier, que cette décision « n'avait servi à rien et n'avait aidé personne ».