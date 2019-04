Les Blue Jays octroient 123 000 $ au baseball mineur de Lac-Mégantic

Le Musi-Café, habituellement fermé le dimanche, avait ouvert ses portes spécialement pour l'occasion. C'est que l'organisation des Blue Jays avait mis la puce à l'oreille du grand manitou du baseball à Lac-Mégantic depuis 27 ans, Ivan Custeau.

Quand ça a été annoncé, on a vu à la télé Association baseball mineur de Lac-Mégantic...ça criait dans le Musi-Café. C'est merveilleux!

C'est dans le cadre du programme Field of Dream (Nouvelle fenêtre) de l'équipe torontoise que le projet de Lac-Mégantic a été retenu. Ivan Custeau, tout comme les Méganticois sur place, ont sauté de joie en apprenant l'heureuse nouvelle.

Notre projet a été accepté au complet par les Blue Jays à 123 000 $. C'est incroyable. [...] On va pouvoir éclairer le terrain, changer les clôtures pour les rendre plus sécuritaires et faire l'acquisition d'un tableau indicateur interactif.

Ivan Custeau