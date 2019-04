Une pose pour le rose... pour vaincre le cancer du sein

En Estrie, 17 photographes ont offert de leur temps, du 6 au 14 avril.

Il y a quatre ans, ma mère a eu un diagnostic du cancer, après je me suis dit "pourquoi pas" , explique Isabelle Carrier, photographe impliquée depuis la première année de l'évènement.

Une cinquantaine de femmes ont pris rendez-vous avec elle dimanche. Pour 20 $, elles se ont pu se faire photographier. Tous les dons amassés sont remis à la Société canadienne du cancer, spécialement pour la lutte au cancer du sein.

Toutes les femmes qui sont atteintes ou qui ont eu un cancer, on les met sur la "liste rose" et c'est gratuit pou elles. C'est une journée de femmes. On les met belles! , poursuit Isabelle Carrier.

Une Canadienne sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, selon la Société canadienne du cancer.

L'an dernier, l'événement a permis d'amasser 257 000 $.