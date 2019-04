Météo difficile dans le sud-est des États-Unis

Des tornades déchirent le sud des États-Unis, causant la mort d'au moins deux enfants, alors qu'une violente tempête se dirige vers l'est du pays de New York à Atlanta.

Plus de 100 millions de personnes, du centre des États-Unis à la côte est sont visés par des avertissements de météo extrême et ont reçu des avertissements d’orages violents et de tornades, a annoncé le météorologiste Bob Oravec du National Weather Service.

Près de 2000 vols sont soit annulés, soit retardés puisque d’importants aéroports comme ceux de Dallas, Charlotte et Chicago sont au cœur de la tempête.

Le font froid de la tempête a provoqué dimanche des chutes de 2 à 7 centimètres de neige en Illinois.

Tornades au sud

Un total de 17 tornades étaient actives samedi dans le sud des États-Unis, du Texas à l’Alabama, a ajouté M. Oravec.

Deux enfants âgés de 3 et 8 ans sont morts après qu’un arbre est tombé sur la voiture dans laquelle ils étaient assis à Pollok, au Texas, a annoncé une porte-parole pour le shérif du comté d’Angelina.

Le toit d'une maison dévastée par une tornade à Hamilton, au Mississippi Photo : Associated Press / Jim Lytle

Selon ABC News, deux autres personnes seraient mortes à Hamilton, au Mississippi. Les autorités locales n’ont pas pu confirmer l’information.

Les avertissements de tornades étaient toujours en cours dimanche pour le sud-est de l’Alabama, particulièrement dans les comtés de Barbour et de Russell.

« C’est encore une journée difficile. Ce matin, il y a eu beaucoup de pluie à travers l’Alabama, en Georgie et dans l’est du Tennessee, a expliqué M. Oravec. Il y a quelques avertissements de tornades et d’orages violents. »