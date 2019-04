Plus de 10 000 femmes photographiées cette année pour Une pose pour le rose

Depuis le 6 avril, 270 photographes du Québec font don de leur talent pour soutenir la Société canadienne du cancer et la lutte contre le cancer du sein. Ils ont réalisé le portrait de plus de 10 000 femmes dans le cadre de l'activité de financement Une pose pour le rose.

Les femmes qui veulent se faire photographier doivent faire un don de 20 $, somme qui est remise à la Société canadienne du cancer. L’an dernier, 250 000 $ ont été amassés.

Des photographes mettent la main à la pâte, mais des coiffeuses, des maquilleuses et bien des bénévoles participent aussi.

Parmi les modèles d’un jour, certaines sont touchées de très près par la cause. C’est le cas de Manon Pratte, photographiée par Karyne Gagné de Saguenay, qui a reçu un diagnostic de cancer il y a un an.

L’an passé, quasiment à la même date, je commençais mes traitements de chimiothérapie. Alors, je trouve ça important qu’on puisse participer avec Karyne et toutes les personnes qui s’impliquent dans ça pour pouvoir ramasser des sous pour la recherche et que ce soit moins difficile de passer à travers de ça , raconte Manon Pratte.

Manon Pratte est l’une des 50 femmes qui ont pris la pose pour Karyne Gagné dans la même journée.

Chaque année, l’engouement pour l’évènement augmente. On n’a comme pas le choix de s’adapter parce que tout le monde veut participer. Alors j’ai augmenté mon nombre de places disponibles , explique la photographe avec fierté.

Même si plus de places ont été rendues disponibles partout au Québec, et même en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, elles se sont toutes envolées très rapidement.

Le montant amassé lors de cette collecte de fonds sera dévoilé au cours des prochains jours.

D'après le reportage de Mélanie Patry