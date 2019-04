L'unité d’obstétrique de l’hôpital de La Sarre est rouverte

Les femmes enceintes de l'Abitibi-Ouest peuvent de nouveau se présenter à l'hôpital de La Sarre pour accoucher. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT) a annoncé la réouverture de l'unité de natalité et d'obstétrique de l'établissement depuis minuit.

La députée de la CAQ pour Abitibi-Ouest se réjouit, et parle d'une très bonne nouvelle .

Suzanne Blais ajoute que la mobilisation de la population pour le maintien de ce service qu'elle qualifie d'essentiel a pesé dans la balance.

On sentait un cri d'alarme, on sentait une grande souffrance, on sentait une grande inquiétude des gens, de la population du secteur de La Sarre, dit-elle. Et la mobilisation et tout ça a fait que Mme McCann a bien réalisé et tout le Ministère a réalisé que c'était un problème majeur, que c'était un service et non une spécialité.

La députée souligne aussi le travail du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue dans le dossier. Je souligne aussi le travail du CISSS AT qui nous a toujours mis au fait de ce qui se passait , dit-elle.

Elle ajoute d'ailleurs faire confiance tant au Ministère qu'au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue pour la suite des choses.

On souhaite que ce soit définitif, que ce soit une ouverture permanente, insiste-t-elle. Et je laisse la direction du CISSS AT et le Ministère, c'est à eux de travailler ensemble, moi je ne suis que le relayeur et je ne veux pas faire d'ingérence dans ce dossier.

L'unité d'obstétrique-natalité était fermée depuis le 21 février dernier.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, avait annoncé il y a quelques jours la réouverture de l'unité, confirmant le prêt à court terme de dix infirmières de l'extérieur de la région au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.