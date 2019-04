Un cocktail météo prévu lundi dans l'Est

Au Bas-Saint-Laurent, un mélange de précipitations pourrait produire des accumulations d'eau, de neige mouillée ou de verglas entre autres à La Pocatière et Rivière-du-Loup.

Plus à l'est, Environnement Canada prévoit une accumulation de 15 centimètres de neige lourde dans les secteurs de Rimouski, Mont-Joli, Amqui, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Murdochville et Gaspé.

La Promenade de la mer en hiver à Rimouski Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

La neige sera mêlée de grésil et se changera en pluie au cours de la journée sur certains secteurs de la péninsule gaspésienne, entre autres dans la Baie-des-Chaleurs.

La circulation routière, aérienne et maritime pourrait devenir difficile en raison des conditions météo.

La neige lourde et le verglas pourraient aussi casser des branches d'arbre.

La neige se poursuivra mardi dans le nord de la Gaspésie.