Le pape François nomme Brian Dunn archevêque de l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth en Nouvelle-Écosse

Toutefois, la succession n’est pas immédiate.

Tous deux resteront en fonction dans leurs diocèses respectifs durant une transition étalée sur plus d’une année.

L’archevêque coadjuteur Brian Dunn, qui est actuellement l’évêque du diocèse d'Antigonish, a été nommé administrateur apostolique du diocèse d'Antigonish afin d’en assurer la gestion et un transfert de fonctions sans agitations.

Brian Dunn restera administrateur apostolique jusqu'à ce qu'un nouvel évêque soit nommé pour le remplacer à Antigonish situé dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse.

On estime cette période à plusieurs mois puisque l’évêque Anthony Mancini ne prévoit quitter son poste qu’en novembre 2020.

Anthony Mancini, l'archevêque d'Halifax-Yarmouth Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L'archevêque coadjuteur Mancini demeurera archevêque d’Halifax-Yarmouth jusqu'à ce qu'il démissionne de son poste à son 75e anniversaire en 2020.

Une fois sa démission acceptée par le pape François, l’évêque Brian Dunn deviendra le nouvel archevêque puisque sa nouvelle désignation lui donne le droit de succession.

En décembre 2018, Mancini a demandé la nomination d'un évêque coadjuteur pour l'aider à restructurer en profondeur l'archidiocèse d’Halifax-Yarmouth.

Finalement désigné, Brian Dunn est enthousiaste.

J’ai hâte de m'impliquer dans ce renouveau et de participer à l'élaboration de ce plan d'action.la restructuration de l'archidiocèse d’Halifax-Yarmouth. Anthony Mancini, évêque du diocèse d’Antigonish en Nouvelle-Écosse

En même temps, je sais que je devrai quitter beaucoup de mes amis...Les personnes avec qui j'ai partagé ma vie et mon ministère dans le diocèse d’Antigonish depuis janvier 2010. Prêtres, diacres et laïcs m'ont été d'un grand soutien au cours de ces années et j'en suis très fier et profondément reconnaissant pour ce soutien , a-t-il dit par voie de communiqué.

Avec les informations de la Presse canadienne.