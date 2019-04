Hockey féminin : les Titans du Cégep Limoilou au sommet une fois de plus

Les Titans ont signé une victoire de 4-2 pour ainsi balayer les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville en trois matchs dans la finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

« Quand tu y goûtes une fois... des soirées comme ça, devant notre monde, les parents, les amis, on peut juste vouloir recommencer et en gagner d’autres », commentait l’entraîneur des Titans Pascal Dufresne, qui a été de tous les championnats de son équipe depuis le tout premier en 2012.

Les Titans du Cégep Limoilou remportent un septième titre du RSEQ en huit ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Plus qu’une médaille d’or

Après des victoires convaincantes de 7-2 et 7-1 lors des deux premiers affrontements, les Titans ont fait face à des Cougars coriaces, eux qui se battaient pour demeurer en vie dans cette série.

Les Titans tiraient de l’arrière 2-1 après 40 minutes, mais les favorites de la foule sont revenues en force dès le début de la troisième période.

Ariane Aubin a créé l’égalité après 19 secondes de jeu seulement, puis Emmy Fecteau et Catherine Berger-Aubé ont concrétisé l’avance des Limouloises.

« Il fallait se réveiller, a commenté Emmy Fecteau, l’auteure du but vainqueur après la rencontre. Le coach nous a fait un bon "speech" et là, on était dedans. On avait hâte de retourner sur la glace. »

« On a fait appel à l’équipe, ce n’est pas un spectacle individuel, a expliqué Pascal Dufresne. Je leur ai dit : "Il n’y a pas juste une médaille d’or qui va donner ce soir, il va s’en donner plus que ça". On s’est levé. »

Le tir parfait de Emmy Fecteau dans le haut du filet a donné une avance de 3-2 aux Titans en troisième période. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Domination totale

Les Titans n’ont pas perdu un seul match en séries éliminatoires pour une quatrième année consécutive. Cette victoire était la 26e consécutive en éliminatoires.

Voilà une statistique qui démontre bien à quel point les représentantes du Cégep Limoilou dominent le hockey collégial québécois année après année.

« Des fois, on pense que c’est facile à Limoilou, mais de faire travailler des vedettes comme ça, qui arrivent ici avec du potentiel, qui ont tout le temps été les meilleures de leur club et les mettre en équipe, c’est tout un défi. Mais c’est beau à voir. On est prêt pour un autre », a lancé Dufresne.