Une cabane à sucre au profit du nouveau Fonds La Cité

« On va le refaire l’année prochaine assurément », s’est exclamé Abdoulaye Yoh, membre du conseil d’administration de la Fondation fransaskoise. Il est agréablement surpris des 96 billets vendus pour l’événement.

Les participants ont pu profiter d’une rare occasion de déguster ce repas typique du printemps. Tout y était : oeufs brouillés, bacon, jambon, fèves au lard, tourtière et soupe aux pois.

Si certains sont venus spécialement pour le repas, d’autres voulaient surtout soutenir le Fonds La Cité. Celui-ci offre des bourses aux étudiants des cours crédités ou non de la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina.

Un minimum de 10 000 $ doit être amassé avant de pouvoir distribuer les bourses. Selon Abdoulaye Yoh, les études coûtent de plus en plus cher et c’est pour cette raison qu’il a eu envie de créer ce nouveau fonds à la Fondation fransaskoise.

Les activités du Francothon se terminent le 27 avril 2019 lors d’un événement qui se déroulera à la station de Radio-Canada à Regina.

D'après les informations de Pascale Langlois