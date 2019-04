Projets d’avenir pour le quartier Eau Claire de Calgary

En plein centre de la galerie marchande du centre Eau Claire Market, les panneaux explicatifs de la ville transportent les visiteurs dans l’Eau Claire de demain, à la promenade rénovée et la « plaza » modernisée. « Ça a vraiment l’air superbe, constate Jane Lindsay, une riveraine. Mais certaines questions demeurent. »

Nous voudrions savoir combien d’arbres vont être abattus. Jane Lindsay, habitante du quartier Eau Claire.

Comme beaucoup d’habitants du quartier, l’annonce des aménagements et autres rénovations d’Eau Claire n’est pas nouvelle et le lancement des travaux sans cesse repoussé. « Nous ne savons pas non plus quelle sera la hauteur de la route devant notre propriété, ni même le tracé de la piste cyclable », souligne l’habitante.

Des questions qui ne trouvent pas toutes de réponses, car si les ouvrages avancent bien, pour le moment, ils ne prennent vie que sur papier. « Le plan d'amélioration de la barrière anti-inondations est financé par la province, la rénovation de la promenade a obtenu le soutien de la ville, mais d’autres travaux envisagés sont encore en attente de fonds », déclare Ryan Mortson, l’un des chefs de projets du service de stratégie urbaine de la ville.

Les Calgariens ont du 14 au 30 avril pour donner leur avis par Internet, sur les projets proposés pour l'avenir du quartier. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Tous les travaux sont censés commencer l’année prochaine. Parmi lesquels le remplacement du pont Jaipur.

Reliant le parc de Prince’s Island, situé au milieu de la rivière Bow, avec le centre-ville, l’ouvrage, qui porte le nom de la ville jumelle indienne de Calgary, a fêté ses cinquante ans en 2018.

Attirer plus de monde

Ces projets de modernisation de la zone ont été lancés au lendemain des inondations de 2013. « Nous avons profité du gros investissement mis dans les inondations pour rafraîchir autant que possible les environs », précise Ryan Mortson.

Nous voulons inciter les gens à venir et à rester au centre-ville. Ryan Mortson, chef de projets du service de stratégie urbaine de la ville de Calgary.

Calgary espère mener à bien tous les travaux d'ici à 2022. Les habitants ont jusqu’au 30 avril pour donner leur point de vue sur les projets proposés, sur le site Internet de la ville (Nouvelle fenêtre) (uniquement en anglais).

Liste des projets: Modernisation de la Plaza Eau Claire

Réaménagement de la promenade

Remplacement du pont Jaipur

Amélioration des 2e et 3e Rues Sud Ouest

Construction de la ligne verte (LRT)

Construction d’une nouvelle station de pompage à Sunnyside

Amélioration de la barrière anti-inondations de Sunnyside