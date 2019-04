Cheerleading : 2000 athlètes en compétiton à Sherbrooke

Les amateurs de cheerleading de partout au Québec ont convergé à Sherbrooke samedi pour le championnat provincial scolaire et collégial. Au total, 93 équipes et 2000 athlètes ont pris part aux compétitions qui se sont tenues au Centre sportif Yvon-Lamarche.

L'Université de Sherbrooke a accueilli pour la première fois cet important championnat de cheerleading, un sport qui gagne en popularité dans les écoles.

Le cheerleading est évidemment un sport, aucun doute sur ça! C'est un sport avec des prouesses, c'est de la gym fois dix, les gens sont dans les airs, c'est incroyable , lance la coordonnatrice de l'organisme RSEQ-Cantons de l'Est, Marie-Michèle Paquin.

Pour se développer vers le sport olympique, ça prend une plus grosse structure, mais notre sport évolue, c'est clair. Le cheerleading compétitif, c'est de plus en plus connu , ajoute la juge en chef du Championnat provincial de cheerleading, Janie Lapierre.

Six écoles de l'Estrie se sont qualifiées. Les athlètes de l'école secondaire du Triolet de Sherbrooke, du Séminaire de Sherbrooke, de l'école la Frontalière de Coaticook et de l'école Sainte-Marie de Princeville ont compétitionné dans la catégorie ouverte niveau 2.

Quant aux équipes de l'école Le Boisé de Victoriaville et de l'école internationale du Phare de Sherbrooke, elles se sont mesurées à celles de la catégorie ouverte niveau 3.

Près de 5000 spectateurs ont assisté à l'événement.