La communauté des pêcheurs à la mouche s'élargit en Abitibi-Témiscamingue

Une nouvelle communauté de pêche sportive est en train de se développer dans la région. L'initiative émane d'un passionné de pêche à la mouche, qui souhaite offrir aux pêcheurs des mouches fabriquées en Abitibi. Il est présent cette fin de semaine au 29e Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche, qui se déroule aux arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle de Rouyn-Noranda.

Comme plusieurs amateurs de pêche, Sylvie Gagnon est surprise de constater qu'on peut pêcher à la mouche en Abitibi-Témiscamingue.

Je ne pensais pas qu'il y avait des mouches pour le doré, ça me surprend, dit-elle. Et ça va sûrement être un essai à venir, pour l'été prochain.

On est tentés de penser que c'est pour les salmonidés, mais oui pour le salmonidé, mais nous autres, c'est brochets, dorés, mur à mur qu'on pêche. Parce que les mouches offrent un mouvement dans l'eau qui est tellement organique , raconte le monteur de mouches Christian Frenette.

Christian Frenette et sa conjointe souhaitent transmettre leur passion pour la chasse aux mouches grâce à la page Facebook « Les Moucheux du Nord Abitibien ». Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Il s'est mis à fabriquer ses propres mouches après en avoir perdu plusieurs près des plans d'eau de la région.

Il souhaite maintenant transmettre sa passion, grâce à la page Facebook Les Moucheux du Nord Abitibien, suivie par plus de 500 personnes.

Ça m'a permis de trouver du monde, des pêcheurs, dont certains assez kingpins. Et on a finalement une super de belle gang, on organise des activités aussi, on se rencontre, on va tous pêcher ensemble , dit-il.

L'administrateur de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda, Pierre Auger, salue cette initiative.

Ça c'est une nouveauté, ils n'étaient pas là l'an dernier, ce qui fait que c'est intéressant, on voit un autre petit volet [de la pêche] qui peut être exploité. Les gens sont bien ouverts et ils ont beaucoup d'idées en tête , dit-il.

Des mouches à pêche fabriquées par une entreprise de l'Abitibi. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

MCHX, DNA, la compagnie de Christian Frenette, souhaite entre autres développer des mouches du terroir, avec des produits régionaux.

Le but, derrière tout ça, c'est aussi d'avoir des mouches du terroir, des mouches pour pêcher ici, mais avec des produits d'ici, dit-il. Fait que tous les poils, je prends des poils de chasseurs et trappeurs de la région. Ce qui me reste à trouver, c'est un producteur d'hameçons régional.