La piscine du centre Lucien-Borne enfin rouverte

Neuf mois de travaux et 1,6 millions de dollars plus tard, la piscine du centre communautaire Lucien-Borne est enfin rouverte au public.

Signe que l'installation était attendue dans le quartier Montcalm, plusieurs dizaines de citoyens ont fait fi de la magnifique journée printanière pour aller se baigner.

La piscine, qui peut accueillir jusqu'à 200 baigneurs, a été complètement remise aux normes.

Le bassin de la piscine a été cureté et rénové, les deux tremplins (1 et 3 mètres) ont été remplacéss et un nouvel escalier facilitant l’entrée et la sortie de l’eau des nageurs a été installé.

« C'est vraiment un équipement essentiel », a commenté le conseiller du district Cap-aux-Diamants, Jean Rousseau, qui rappelle que les résidents de Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Québec sont aussi nombreux à en profiter.