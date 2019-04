Alain Morisod et Sweet People de retour en Acadie

Ils seront en spectacle à Moncton, Caraquet et Edmundston les 13, 14 et 15 avril 2019.

Quand on est venu la première fois en 1979, si on m’avait dit que 40 ans plus tard on serait encore en train de klaxonner chez vous, j’aurais jamais cru , lance le fondateur du groupe, qui se réjouit de voir que le public néo-brunswickois est toujours au rendez-vous.

La tournée de 2017 devait constituer la tournée d’adieu du groupe suisse. Alain Morisod explique que l’objectif était plutôt de dire au revoir à leur partenaire de scène, Jean-Jacques Egli, qui souhaitait prendre sa retraite de la scène.

Les vieux artistes, leur truc, c'est de faire des tournées d'adieu! Ferland le fait, Aznavour le fait, et nous, timidement, on le fait aussi! Alain Morisod

Jean-Jacques Egli a depuis été remplacé par Julien Laurence, qui tournait avec le groupe depuis 12 ans en tant qu’invité surprise.

Son arrivée apporte un vent de fraîcheur, selon Mady Rudaz, membre du groupe depuis les tous débuts : Ça rajeunit. On a les gars qui sont plus jeunes, on a fait d'autres chansons, on a une autre présentation sur scène.

Une nouvelle tournée en sol canadien

Alain Morisod et Sweet People ont fait plus de 1800 spectacles au Canada.

Cette tournée comprend leurs plus grands succès tels que Une chanson italienne, River Blue, Les violons d'Acadie, ainsi que plusieurs chansons souvenirs des années 1960 et 1970.

Le groupe propose aussi de faire découvrir les chansons de leur nouvel album Ainsi soit-il.