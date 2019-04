Le plus grand avion du monde réussit son premier vol

Un avion géant muni de six moteurs, et comptant la plus importante envergure au monde, a réussi son premier vol d'essai en se posant après avoir passé environ deux heures dans les airs, samedi.

Le titan, un appareil Stratolaunch à double fuselage, a décollé du Mojave Air and Space Sport et a filé à travers le ciel du désert californien, à environ 112 kilomètres au nord de Los Angeles.

Fondée par le défunt milliardaire Paul G. Allen, l'entreprise Stratolaunch vise à devenir un concurrent sérieux dans le domaine niché du lancement de petits satellites.

L'avion est conçu pour transporter jusqu'à trois fusées porteuses de satellite à la fois sous le centre de sa gigantesque aile qui s'étend sur 117 mètres – une taille bien plus importante que celle de tout autre appareil.

Une fois en vol, à une altitude d'un peu plus de 10 kilomètres, les fusées seraient lancées, allumant leur moteur pour atteindre l'espace.

Parmi les avantages d'un tel système de lancement du haut des airs, on compte la capacité d'utiliser quantité d'aéroports et ainsi éviter les limitations des sites de lancements uniques, qui se retrouvent à la merci de la météo, du trafic aérien, ou encore du trafic maritime lorsqu'il est question de plateformes de tir en mer.

M. Allen, le cofondateur de Microsoft, a fondé la Stratolaunch Systems Corporation en 2011, après s'être intéressé à l'aérospatial en finançant le développement du SpaceShipOne, lui aussi lancé du haut des airs. Cet engin est devenu, en 2004, la première fusée privée pilotée à atteindre l'espace.

Stratolaunch veut utiliser son avion pour lancer des satellites. Photo : Reuters / Gene Blevins

Après la mort de Paul Allen, en octobre 2018, Stratolaunch a abandonné ses plans pour développer son propre moteur de fusée et une série de véhicules de lancement, se concentrant plutôt sur la mise à l'essai de l'avion géant et le lancement de la fusée Pegasus XL, un engin déjà testé par le fabricant d'armes Northrop Grumman.

L'avion Stratolaunch a quitté son hangar pour la première fois en mai 2017, et a effectué des tests au sol, y compris le fait de circuler sur la piste à des vitesses approchant celles du décollage.

Alimenté par le même genre de moteurs qui sont employés sur les Boeing 747, l'avion est conçu pour décoller avec un poids maximal de près de 600 tonnes. Son fuselage double – en quelque sorte l'équivalent aérien d'un catamaran – est long de 72,5 mètres.

Le précédent détenteur du record en termes d'envergure d'un avion était l'hydravion H-4 Hercules d'Howard Hugues, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.

Conservé dans un musée, l'appareil possède une envergure d'environ 97,5 mètres, mais n'a que 67 mètres de long.

Si Stratolaunch décrit son avion comme étant le plus vaste du monde, d'autres appareils sont encore plus longs. Parmi ceux-ci, on trouve l'avion-cargo à six moteurs Antonov AN 225 et ses 84 mètres, ou encore le Boeing 747-8, qui dépasse les 76 mètres.