Élections provinciales : début du vote anticipé à l’Île-du-Prince-Édouard

Il est possible de voter par anticipation entre 9 h et 19 h le samedi 13 avril, le lundi 15 avril et le jeudi 18 avril.

L’adresse du bureau de vote anticipé où l’électeur doit se présenter est indiquée sur la carte de l’électeur reçue par la poste.

Les électeurs doivent présenter une carte d’identité avec photo au bureau de vote. S’ils ne sont pas enregistrés pour voter, ils peuvent quand même le faire, mais doivent présenter deux pièces d’identité, dont une avec photo.

Pour des informations, les citoyens peuvent téléphoner à Élections Île-du-Prince-Édouard (Nouvelle fenêtre) au 1-888-234-VOTE (8683).

L’élection générale à l’Île-du-Prince-Édouard se tient le mardi 23 avril, de 9 h à 19 h.

Le vote par la poste se terminait quant à lui le 9 avril.