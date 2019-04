Accident de travail mortel à Métal Marquis de La Sarre

Les services d'urgence ont été appelés à intervenir sur les lieux vers 11 h.

L'homme a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a ouvert une enquête, explique le responsable des communications Yvon Grégoire.

C'est un travailleur qui aurait été frappé par une poutre. On ne connait pas les circonstances pour l'instant. J'ai deux inspecteurs qui seront sur place bientôt pour [commencer] une enquête et tenter d'en apprendre plus sur les circonstances de l'événement , dit-il.

L'identité de l'homme n'a pas été encore révélée.