Un troisième Challenge du Guerrier au profit de Leucan

Encore cette année, c'est Pascale Chamberland qui organisait l'événement pour remercier Leucan d'avoir aidé sa famille lorsque son fils Mathieu, aujourd'hui en rémission, souffrait du cancer.

Après avoir récolté 10 000 $ l'an dernier, Mme Chamberland a toutefois dû réviser ses objectifs cette année.

Ç'a été un petit peu plus long pour les inscriptions. On espérait compléter nos catégories. On avait une possibilité de 32 équipes, là, on en a 21. L'objectif au niveau monétaire est moins élevé, parce qu'en plus on a décidé de rémunérer les arbitres cette année. Si on est capable de remettre 5000 $, je vais être contente , indique Mme Chamberland.

L'ancien joueur du Canadien Marc-André Bergeron a d'ailleurs participé à l'événement à titre d'entraîneur.

C'est un super de beau tournoi. Il y a beaucoup de monde. C'est super participatif. Alors je suis heureux d'être ici. Je suis papa entraîneur aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je fais en général. Par contre, pour le hockey de printemps, j'ai décidé d'entrainer l'équipe de mon garçon. Alors, on a rajouté le tournoi des guerriers à notre agenda , souligne M. Bergeron.

Le Challenge des guerriers devrait revenir l'an prochain.