Ebola : l'épidémie congolaise n'est pas encore une crise mondiale, juge l'OMS

Depuis le 1er août, le virus, qui se propage dans une zone de conflit entre de multiples groupes armés, aurait contaminé 1220 personnes, dont 772 qui sont mortes. Il s’agit de la deuxième épidémie d’Ebola la plus meurtrière après celle d’Afrique de l’Ouest qui a sévi de 2014 à 2016 et a fait 11 300 victimes.

La zone présentement contaminée partage des frontières avec l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud.

La situation actuelle est d’autant plus particulière puisque le contexte du conflit armé complique considérablement le travail des médecins et du personnel hospitalier.

Les nombreuses attaques rendent la population méfiante, particulièrement des étrangers.

L’Ebola, en rappel

Le virus Ebola est mortel dans 90 % des cas. Ses symptômes incluent de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et parfois des saignements internes et externes. Ces symptômes se manifestent généralement entre 2 et 21 jours après l’infection.

Le virus se propage par les fluides corporels et des objets contaminés comme les draps, par exemple, ce qui rend les équipes médicales plus à risque d’être infectées.

Les pratiques funéraires impliquant un contact direct avec les morts peuvent également favoriser la propagation du virus.