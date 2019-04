La Journée des disquaires gagne des adeptes en Abitibi-Témiscamingue

Le propriétaire de chez Joubec, seul disquaire indépendant de la région à avoir encore pignon sur rue, explique que des gens se sont massés tôt samedi matin devant son commerce, avant même l'ouverture des portes.

Éric Raymond souligne que depuis six ans, la Journée des disquaires indépendants est surtout l'occasion de discuter musique, nouveautés et exclusivités.

La marchandise part rapidement, le matin, il faut arriver tôt! Dès 10h, j'avais des gens qui attendaient à l'extérieur pour venir chercher des trucs parce qu'on n'a pas beaucoup de quantité sur les trucs qui sortent , fait-il valoir, ajoutant qu'il laisse le premier choix aux clients avant de se faire plaisir avec ce qu'il reste de l'inventaire.

Il y a quand même plus de sorties québécoises, les gens recherchent beaucoup ça. Le Québec dans les dernières années a un peu plus embarqué dans la [Journée des disquaires indépendants], avant ça, il n'y avait pas beaucoup de choses, c'était plus anglophone. Il y a des gens même qui ne sont pas de grands passionnés qui vont venir aujourd'hui quand même chercher l'album d'Hubert Lenoir , poursuit-il, spécifiant que la session acoustique de Tire le Coyote et Le volume du vent de Karkwa, en version vinyle, font aussi courir les foules.

Les mélomanes se laissent aussi séduire par certaines découvertes.

Et on apprécie surtout l'échelle humaine donnée à l'événement dans la région.

J'ai du Québécois, le Québécois est souvent moins cher que l'américain... J'ai les Rolling Stones, et des commandes que j'avais faites , énumère Martin Janneteau, une pile de sept ou huit disques entre les mains.

King Gizzard & The Lizard Wizard, un petit split 45 tours et ma conjointe est venue chercher Karkwa, qui celui-là est du pur Record Store Day. Donc, on se fait du fun, on découvre en même temps ce qui sort aujourd'hui, c'est l'fun! , enchaîne pour sa part Myrko Poitras.

C'est la première fois que je participe vraiment au Record Store Day, ça adonne aussi que c'est la première année que je suis à Rouyn-Noranda et je viens simplement parce que c'est moins achalandé et je trouvais ça trop désagréable dans les grandes villes de participer au Record Store Day! Mais là ici, je trouve ça l'fun parce qu'on peut discuter et fouiller dans les bacs sans se faire bousculer , ajoute un client nouvellement installé en ville.

La Journée des disquaires indépendants est organisée depuis 2007. Elle se déroule le troisième samedi du mois d'avril.