L'ancien conseiller municipal Serge Forest s'éteint

L'ancien politicien municipal bien connu à Sherbrooke Serge Forest est décédé vendredi à l'âge de 64 ans. Il a succombé à un cancer du foie. Sa générosité, son positivisme et son dévouement auront marqué sa famille et ses anciens collègues.

Serge Forest a représenté le secteur de Rock Forest pendant 18 ans, d'abord dans l'ancienne ville, puis après la fusion municipale, à Sherbrooke.

Il vivait avec le cancer depuis neuf ans. Un cancer de la prostate s'était d'abord déclaré en 2010, pour ensuite se propager dans les ganglions, avant de se loger dans le foie. Il est décédé vendredi matin à 9 h 30, entouré de ses proches.

On a eu de très bons moments. Le dernier mois a été un peu plus difficile, mais on s'est fait nos adieux. C'est sûr qu'il va laisser un vide dans notre coeur et dans notre vie. C'était un homme généreux, un bon mari, un bon père, un bon grand-père. C'était quelqu'un qui avait un grand coeur, il ne voudrait pas qu'on soit tristes , explique la veuve de Serge Forest, Audette Dion.

Les gens n'ont que de bons commentaires sur ses deux carrières qu'il a menées de front. Mon mari était psychoéducateur auprès des jeunes à Val-du-Lac et aussi conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke , poursuit-elle.

Les gens reconnaissent son humour, il était très jovial, toujours de bon humeur. Audette Dion, conjointe de Serge Forest

Des élus de Sherbrooke en deuil

Les élus qui l'ont côtoyé gardent en mémoire une personne près des citoyens et profondément à l'écoute.

Serge est une des personnes les plus passionnées que j'ai connues. Une personne à l'écoute, un collaborateur. C'était un complice dans plusieurs dossiers. Serge a rallié les gens de Rock Forest vers Sherbrooke avec son ouverture, il a participé de façon positive à la création de cette nouvelle ville , raconte le conseiller municipal Marc Denault, qui l'a bien connu.

Je peux vous dire qu'on perd un grand Sherbrookois. Marc Denault, conseiller municipal

La conseillère municipale Annie Godbout a succédé à Serge Forest. Elle salue sa générosité et parle d'un jour triste pour les gens de Rock Forest.

Il avait Rock Forest tatoué sur le coeur. Il s'amusait à dire qu'avec son nom de famille, ça ne pouvait pas faire autrement. Annie Godbout, conseillère municipale

Serge Forest s'est impliqué dans de nombreux projets touchant à l'environnement. Il a d'ailleurs été président du comité CHARMES. Son engagement au sein de la Société de transports de Sherbrooke et au Comité sports et loisirs de Sherbrooke sont également reconnues.

Il était très impliqué dans la cause des jeunes. La maison des jeunes de Rock Forest, c'est lui qui a monté le financement et a mené ce projet-là , tient à rappeler Annie Godbout.

D'ailleurs, la conseillère municipale salue l'initiative de l'organisme qui lui a rendu hommage en nommant la Maize Rock Fo, la Maison des jeunes Serge Forest.