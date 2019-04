Lendemain d'incendie dans le marché By à Ottawa

Il a fallu plusieurs heures pour éteindre le brasier qui a pris forme dans le toit du bâtiment construit avant 1872. L'âge du bâtiment complique les opérations des pompiers, a mentionné le Service des incendies d'Ottawa, en raison des nombreuses couches de matériaux d'époque utilisés dans le toit et les combles.

Le SIO a reçu les premiers appels concernant la fumée peu avant midi, vendredi. L'incendie était d'une telle ampleur qu'une quatrième alarme a été lancée dès 13 h, confirme le SIOService des incendies d'Ottawa . Cela signifie que 120 pompiers et 40 camions ont été mobilisés durant les opérations.

[L'incendie] est concentré au toit, mais il y a eu un petit effondrement. Depuis ce temps-là, les pompiers ont dû s'enlever du toit , a mentionné Kim Ayotte, chef du SIO.

L'incendie s'intensifie dans le marché By, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Stéphane Leclerc

Ses troupes ont dû arracher certains segments de la toiture afin d'éviter que le feu ne se propage aux bâtiments voisins.

À lire aussi : Dégâts majeurs après un incendie dans le marché By

Plusieurs commerçants touchés

Un seul bâtiment a été touché par les flammes, selon les pompiers, mais les édifices adjacents subiront nécessairement certains dégâts à cause des quantités massives d'eau qu'utilisent les pompiers.

Selon le SIO, le montant des dommages s'élève à plus de deux millions de dollars.

Par ailleurs, bon nombre de bâtiments des alentours ont été évacués, dont celui de Bell Média, situé de l'autre côté de la rue. Selon le chef Ayotte, les évacuations visaient principalement à éviter que les occupants de ces immeubles soient exposés à l'épaisse fumée se dégageant du brasier.

[Vendredi], c'est cuit, on n'a rien à faire. [...] L'air n'est pas respirable par les clients , a observé le propriétaire du café Moulin de Provence — qui est situé juste en face — Claude Bonnet. On a renvoyé les employés à la maison.

En mêlée de presse dans le quartier, le maire d'Ottawa, Jim Watson, a tenu à exprimer son soutien pour les commerçants du marché By qui ont dû fermer leurs portes durant les opérations. Ils ont perdu de l'argent et leurs employés ont perdu des heures , a lancé le maire.

Le message pour moi est vraiment clair : la communauté doit appuyer les autres restaurants et les autres magasins. Jim Watson, maire d'Ottawa

M. Watson a mentionné que la Ville était prête à aider les propriétaires touchés. L'administration municipale pourrait notamment faciliter l'émission de permis pour les travaux, afin de reconstruire ou rénover le plus rapidement possible les bâtiments patrimoniaux.

Il s'est dit soulagé que l'incendie n'ait fait aucun blessé, saluant au passage l'intervention rapide des pompiers.

Le restaurant Vittoria Trattoria est la proie des flammes, vendredi midi. Photo : Scott Stillborn/SIO

Une perte énorme

L'ancien critique de restaurants pour le quotidien Le Droit Pierre Jury redoute une perte énorme non seulement pour Ottawa, mais pour toute la région de la capitale nationale.

Les frères Santaguida, les propriétaires, sont reconnus comme ayant une des plus belles, sinon la plus belle cave à vin de toute la région , a-t-il affirmé. M. Jury s'inquiète particulièrement du fait que le cellier du Vittoria Trattoria se trouvait à l'étage, et non au sous-sol.

Claude Bonnet craint lui aussi pour le patrimoine du quartier. Un feu de cette ampleur-là, ça va être une catastrophe pour le bâtiment , regrette le propriétaire du Moulin de Provence.

Avec les informations d'Audrey Roy, Stéphane Leclerc et Yasmine Mehdi