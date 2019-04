Un troupeau de vaches patrimoniales canadiennes sauvées de l'abattoir

Un texte de Brigitte Lévesque

Les dirigeants de la Fédération de producteurs des races patrimoniales du Québec (FPRPQ) ont tenté par tous les moyens d’acquérir cet important cheptel, majoritairement de race pure, dont le propriétaire malade devait se départir rapidement.

La perte de ce troupeau aurait fragilisé encore davantage la plus vieille race de vache laitière en Amérique du Nord. Car il reste à peine quelques centaines de ces têtes pur-sang dans le monde, principalement en territoire québécois, là où des bovins venus de France se sont développés dès le 17e siècle pour donner naissance à cette race que l’on appelle aujourd’hui « canadienne ».

La FPRPQ ne disposait pas des fonds nécessaires pour acheter tout le troupeau d’un seul coup, pour la somme de 100 000 $, comme le souhaitait l’éleveur.

Et le temps pressait, puisqu’un premier lot d’animaux devait partir pour l’encan, où la vache canadienne est davantage achetée pour sa viande que pour son lait, en raison de sa production moindre que celle de la Holstein, cette vache noire et blanc importée.

Devant l’urgence de la situation, l’organisme à but non lucratif qui se dédie à la sauvegarde des animaux patrimoniaux a contacté les deux ordres de gouvernement pour solliciter une aide financière dans le but d’acquérir le troupeau, mais aucun montant ne lui a été accordé.

Une vidéo de l’éleveuse Mélanie Gagné, grandement partagée sur les réseaux sociaux, avait toutefois suscité un mouvement de sympathie au sein de la population et du milieu agricole québécois. Devant le grand intérêt manifesté, la FPRPQ a réussi à gagner un peu temps auprès de l’éleveur.

Un dénouement inespéré

L’organisme a organisé bénévolement un encan silencieux sur la ferme en question pour permettre aux intéressés de voir les animaux avant de les acheter. Dix-sept personnes, surtout des producteurs laitiers, ont alors fait l’acquisition d’un total de 58 têtes, en signant un contrat dans lequel ils s’engageaient à en continuer l’élevage en race pure.

Toutefois, 45 têtes n’avaient pas trouvé preneur. « On continue notre travail jusqu’à la toute dernière seconde avant que le camion n’emmène les dernières vaches » à l’encan régulier, nous avait confié Mélanie Gagné, à quelques jours de l’échéance de l’éleveur.

Un dernier appel médiatisé aura eu une portée inespérée, au point où après trois semaines d’efforts sans relâche, tout le reste du troupeau a pu être sauvé.

Une générosité étonnante

Un total de 132 personnes ont fait un don sur une plateforme de financement participatif, ce qui a notamment permis à la Fédération de faire l’acquisition de quelques vaches pour leur grande valeur génétique.

« Trois sujets appartiennent au peuple », lance fièrement Mme Gagné, qui s’est ému aux larmes devant la générosité des gens pour la cause, et même à son endroit personnel.

« Une dame de Montréal que je ne connais aucunement désirait me faire un cadeau, à moi, parce qu'elle disait que je semblais être une bonne personne qui avait mis beaucoup de temps et de cœur dans ce projet. Cette dame a acheté une vache pour moi. La belle Gretelle que j'aimais tant, mais que je ne pouvais me permettre », se réjouit Mélanie Gagné.

Une loi sans protections

La vache canadienne est reconnue dans la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec. Mais contrairement à la faune sauvage ou au patrimoine matériel, il n’y a aucune mesure de sauvegarde pour ce patrimoine vivant.

« Les animaux patrimoniaux devraient être autant protégés que l’ours polaire et la couleuvre brune », soutient Vanessa Turcotte, qui élève sur sa ferme familiale les deux autres races reconnues par Québec et dont l’avenir est également fragile, soit le cheval canadien, qui a bâti la colonie, et la poule Chantecler, élaborée par un moine de l’abbaye d’Oka entre 1908 et 1919.

Vanessa Turcotte fait partie de la vingtaine d’acheteurs qui ont participé au récent sauvetage en faisant l’acquisition d’une génisse. Cette mère de quatre jeunes enfants de la région de Shawinigan fait connaître les animaux patrimoniaux dans des écoles.

À travers ses conférences, elle a réussi à toucher les élèves et avertit le premier ministre François Legault qu’il recevra bientôt une lettre de leur part lui demandant « que la loi soit amendée. »

Photo d’une génisse sauvée par la famille de Vanessa Turcotte. Photo : Vanessa Turcotte

Au cabinet du ministre de l’Agriculture, on indique travailler de concert autant avec la FPRPQ qu’avec l’Association de mise en valeur de la race bovine canadienne (AVRBC) et la Société des éleveurs de bovins canadiens, avec un objectif commun, celui d’assurer la préservation de la vache de race canadienne.

« Une prochaine rencontre est d’ailleurs prévue à ce sujet avec M. David Auclair de la FPRPQ dans la semaine du 22 avril dans le but de présenter un projet à plus long terme. Le ministère de la Culture, et celui des Forêts, de la Faune et des Parcs seront de la partie », dit-on.

Le cabinet affirme que près de 500 000 $ ont été consacrés par le ministère de l’Agriculture (MAPAQ) à des programmes pour assurer la préservation de la vache de race canadienne depuis 2014.

Quel avenir pour la vache de race canadienne?

Pour l’instant, il existe au Québec trois troupeaux importants dont la moitié des bêtes sont pur sang. Deux de ces troupeaux contribuent à la commercialisation de six fromages d’appellation de race canadienne, soit quatre aux Îles-de-la-Madeleine et deux dans Charlevoix.

Ces troupeaux sont « solides », affirme le directeur général de l’Association de mise en valeur de la race bovine canadienne, Mario Duchesne. Il estime que dans quelques années, la totalité de ces trois troupeaux sera de race pure.

Pour Mario Duchesne, il était essentiel de sauver le troupeau qui était en péril. « On doit augmenter le nombre de bovins pour avoir une bonne diversité génétique. Plus on aura d’animaux de qualité qui vont naître, plus on pourra valoriser et assurer la pérennité de la race canadienne », juge-t-il.

« La situation est très critique, croit Mario Duchesne, mais il y a de l’espoir » pour cette vache unique, parfaite pour les produits du terroir. Mais ce n’est pas dans le courant industriel actuel, observe-t-il, qu’elle pourra tirer son épingle du jeu.