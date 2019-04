Le citoyen fait partie de l'équation en sécurité civile

Le public peut notamment apprendre ce que l'on devrait retrouver dans une trousse d'urgence en cas de sinistre, que ce soit un glissement de terrain, un feu de forêt ou encore une inondation.

La Croix-Rouge estime que chaque famille a la responsabilité d'être prête à vivre une situation d'urgence tout comme on se prépare à l'éventualité d'une panne d'électricité.

La responsable en intervention de la Croix-Rouge canadienne, Diane Boulé propose un Guide de préparation aux urgences Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

En sécurité civile, le citoyen fait réellement partie de l'équation. Diane Boulé, responsable intervention à la Croix-Rouge canadienne, MRC de Sept-Rivières

Un peu comme on vérifie les piles des détecteurs d'incendie dans sa demeure, il faut vérifier que tout est prêt pour affronter l'imprévu.

On est pas là pour dire : "aïe la fin du monde est demain, là". C'est pas ça, on est là pour se sensibiliser davantage et que ça s'installe comme dans une routine, où ça devient facile, et de rigueur.

Des kiosques d'information sur la préparation aux urgences sont ouverts aux Galeries montagnaises de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

La Sécurité publique propose d'ailleurs un Guide de préparation aux urgences pour affronter les situations inconfortables qui pourraient durer jusqu'à 72 heures.

Tout comme la Marine canadienne et la Garde côtière du Canada, le Service des incendies de la Ville de Sept-Îles contribue au dispositif de sécurité publique.

Le directeur du Service de sécurité incendie de Sept-Îles, Denis Jutras, indique que les équipements piquent la curiosité du public.

Une équipe de préventionnistes avec le directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles, Denis Jutras, troisième à droite sur la photo Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

Il y a des équipements qui attirent plus l'attention que d'autres, [comme] quand on met des mâchoires de vie, quand on met des appareils respiratoires. Là, on en a ici. Ou bien, les lances...

Cette occasion de manipuler l'équipement des pompiers constitue une attraction du public, pour un organisme qui a un besoin récurrent de bénévoles.