Importante quantité de pluie attendue à Ottawa et Gatineau

La quantité de précipitations liquides prévue dimanche pourrait faire monter les niveaux d'eau, selon un bulletin météorologique spécial qu'Environnement et Changement climatique Canada a émis samedi.

L’agence prévoit qu’Ottawa et Gatineau pourraient recevoir entre 20 et 40 mm de pluie entre la journée de dimanche et lundi matin.

Le sol demeure encore au moins partiellement gelé sur une grande partie de l'est de l'Ontario. Par conséquent, le sol aura une capacité limitée à absorber cette eau , selon les météorologues.

Environnement Canada prévoit qu’une accumulation d'eau est possible par endroits dans les basses terres et sur les routes .

Les précipitations pourraient d'abord être sous forme de neige avant de changer en pluie par endroit, indique l'agence.