La conjointe d’Étienne Troestler obtient un visa canadien

Étienne Troestler a multiplié les démarches au cours des dernières années pour que sa conjointe d’origine burkinabée puisse l'accompagner au Québec lors de ses séjours annuels. Ses efforts auront finalement porté leurs fruits. En plus du visa canadien, il a réussi à lui obtenir des visas pour les États-Unis et pour l’espace Schengen, qui regroupe 26 États européens.

Joint par téléphone, le couple est fou de joie et prépare ses valises à quelques jours de son départ. Étienne souhaitait ardemment que sa mère puisse revoir Fatoumata. Les deux femmes se parlent régulièrement et espéraient une réponse positive.

Je suis bien heureuse d’avoir eu le visa. Surtout pour la vieille maman qui est là-bas, qui m’attendait impatiemment. J’avais vraiment hâte de la revoir. En 2015, on s’est vues en Europe et cette année, on va vraiment se voir au Canada et surtout chez elle, à la maison. Je suis vraiment heureuse de pouvoir la revoir et de voir des gens de la famille d’Étienne que je ne connais pas , indique la conjointe d’Étienne Troestler.

C’est vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout après tant de persévérance qu’on s’envole dans quelques jours pour le Québec y passer une partie des vacances, une partie de l’été dans la famille, avec les amis, donc pour nous, c’est une belle réussite, c’est une belle victoire! Étienne Troestler

Étienne et Fatim sont propriétaires de ce restaurant à Tengrela, au Burkina Faso. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Étienne Troestler a supervisé de nombreux stages de coopération au Burkina Faso quand il enseignait. C’est lors d’un de ces stages qu’il a rencontré Fatoumata Kone.

Ils se sont mariés dans le pays de Fatim en 2014, mariage reconnu au Québec. Étienne Troestler habite en Afrique, mais il revient au Saguenay-Lac-Saint-Jean chaque été.