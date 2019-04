Tramway : des travaux de forage perturbent la circulation à Québec

Au total, près de 400 forages doivent être réalisés sur un tracé d'une vingtaine de kilomètres qu'empruntera le réseau de transport en commun.

Ces travaux, qu'on peut observer sur le boulevard René-Lévesque ces jours-ci, visent à déterminer la qualité et la nature des sols dans certaines portions où le tramway sera souterrain.

Le tramway passera en mode « métro » entre le Jardin Jean-Paul-L’Allier, dans le quartier Saint-Roch, et l’avenue des Érables, en Haute-Ville.

« Ce sont des travaux de carottage. Ce sont des études géotechniques et de caractérisation du sol. C’est à des endroits où il va y avoir des tunnels », précise Rémy Normand, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec.

Ces travaux, constituent une étape cruciale, précise M. Normand. Ils pourraient éviter d’importants dépassements de coûts.

On connait bien notre sol et notre sous-sol. On veut avoir le niveau de précision pour éviter les surprises.

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec