Vaccination : les propos du professeur Linard suscitent le malaise à l'UQTR

Les propos de Christian Linard publiés sur sa page personnelle arrivent au moment où une éclosion de rougeole fait rage en Amérique du Nord.

Je ne comprends pas pourquoi les médias, les médecins infectiologues, les autorités sanitaires n'informent pas la population sur cette autre possibilité de résister à la maladie, écrit-il.

Vendredi, Christian Linard a voulu préciser sa pensée et a dit souhaiter que les scientifiques se remettent en doute.

Je comprends le malaise. Moi-même je suis mal à l'aise. L'Université est mal à l'aise. Les membres de ma famille sont mal à l'aise, énumère-t-il. Alors que moi, ce que je veux être, c'est un lanceur d'alertes.

Réactions à l'UQTR

Le recteur, Daniel McMahon a réagi à la controverse.

Je n'ai pas la capacité scientifique, ce n'est pas mon domaine précis, donc je m'en remets à mes pairs pour nous donner la sanction sur le plan scientifique, dit-il. Par la suite, on comprendra que c'est la réputation du professeur Linard qui est en cause aujourd'hui et par le jugement qui sera porté, on verra quelles seront les choses à entreprendre à cet égard-là, mais il faut se rappeler que ce sont des prises de parole personnelles.

Malgré tout, le malaise est perceptible au sein du corps professoral.

Lorsqu'on propage des opinions basées sur de la fausse science et qu'on le fait en se présentant comme professeur d'université, ça a un vrai impact. Lionel Berthoux, professeur de microbiologie à UQTR

Dans la vraie vie, certaines personnes vont maintenant hésiter ou refuser à faire vacciner leurs enfants, parce qu'elles ont été mal informées, soutient le professeur de microbiologie Lionel Berthoux.

Gilles Bronchti, le président élu du syndicat des professeurs de l'UQTR, qui n'est pas encore officiellement entré en fonction, est très sévère à l'endroit des propos de son collègue.

C'est de la désinformation, qu'on pourrait presque dire, qui est dangereuse puisqu'il y a des gens qui ne se vaccinent pas à cause de désinformation comme ça, dit-il. On a des morts à cause de ça.

C'est grave, c'est une honte, je pense, pour l'institution aussi, car il est nommé comme professeur de l'UQTR. Gilles Bronchti, président élu du syndicat des professeurs de l'UQTR

Quant à elle, la directrice du programme en biochimie a dit qu'elle allait s'assurer qu'il n'était pas question de vaccination dans le contenu du cours de Christian Linard.