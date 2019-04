Gilets jaunes : heurts avec les policiers à Toulouse

Des messages sur les réseaux sociaux et les murs de la ville avaient, les jours précédents, appelé à « reprendre » la place du Capitole, où se trouve la mairie et où les manifestations ont été interdites.

La manifestation toulousaine a débuté vers midi au métro Jean-Jaurès, vers lequel de premiers manifestants avaient commencé à converger vers 10 h (heure locale).

Des incidents ont opposé aux forces de l'ordre des manifestants, auxquels se sont mêlés des militants extrémistes « black blocks ».

Très vite, des manifestants, qui ont notamment mis le feu à une baraque de chantier et un deux-roues, se sont heurtés aux policiers sur les allées Jean-Jaurès, qui mène au centre-ville historique. Ces derniers ont fait usage de grenades lacrymogènes et de grenades de désencerclement.

En début d'après-midi, une correspondante de Reuters à Toulouse évaluait le nombre de manifestants entre 2000 et 2500.

À Paris et ailleurs

À Paris, où le préfet de police a de nouveau interdit tout rassemblement de personnes se revendiquant des gilets jaunes sur l'avenue des Champs-Élysées et dans un périmètre incluant la présidence de la République et l'Assemblée nationale, deux manifestations et trois rassemblements ont été déclarés.

Quelques centaines de manifestants ont commencé à défiler calmement à partir des points de départ des cortèges déclarés, notamment dans le XVIIe arrondissement et le quartier de la place de la Nation (XIIe).

Des rassemblements sont également prévus à Marseille, Grenoble, Lille et Lyon, où pour la première fois, un arrêté préfectoral interdit les rassemblements dans une partie du centre-ville.

Lors du 21e samedi de manifestations, le 6 avril, la mobilisation a été la plus faible depuis le début du mouvement, avec 22 300 participants recensés en France par le ministère de l'Intérieur, dont 3500 à Paris.

Qu’en est-il du grand débat national?

Le président français, Emmanuel Macron, doit tirer dans les prochains jours les conclusions du « grand débat national » lancé le 15 janvier pour répondre à ce mouvement aux revendications hétéroclites, parti en novembre d'une contestation des taxes sur le carburant.

Le premier ministre Édouard Philippe a promis mardi à l'Assemblée nationale des « décisions puissantes et concrètes », notamment en matière de fiscalité.

Par ailleurs, le scepticisme, pour ne pas dire la défiance, règne dans les rangs des gilets jaunes, qui ont largement boudé le grand débat national.

« S'ouvre pour le président de la République l'acte II de son quinquennat. Il n'aura pas de seconde chance », a pour sa part averti dans Le Figaro le président du Sénat, Gérard Larcher.