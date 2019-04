Kim Jong-un prêt pour un 3e sommet si les Américains changent d'attitude

Kim Jong-un a prononcé vendredi un discours devant l'Assemblée populaire suprême, le parlement nord-coréen, au cours duquel il s'est déclaré prêt à attendre « jusqu'à la fin de l'année » que les États-Unis fassent preuve de plus de souplesse.

« Il est essentiel pour les États-Unis d'abandonner leur manière actuelle de calculer et d'aborder autrement » les discussions, a souligné le numéro un nord-coréen.

Kim Jong-un et Donald Trump se sont rencontrés à deux reprises, le 12 juin dernier à Singapour puis les 27 et 28 février à Hanoï. S'ils ont affiché leur bonne volonté, les deux dirigeants ne sont pas parvenus à conclure un accord sur l'abandon des programmes balistique et nucléaire nord-coréens.

Les négociations sont au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï, imputé par Donald Trump aux exigences de Kim Jong-un qui, selon le président américain, réclamait une levée immédiate de toutes les sanctions visant la Corée du Nord du fait de ses activités nucléaires et balistiques.

La rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï s'est soldée par un échec. Photo : Reuters / Leah Millis

Devant l'Assemblée populaire suprême, Kim a déclaré que le sommet de Hanoï avait soulevé de vives interrogations sur la logique des démarches entreprises par Pyongyang sur la scène internationale, avec l'ouverture de discussions sur la dénucléarisation avec Washington.

« Cela nous rend prudents quant à la volonté réelle des États-Unis d'améliorer les relations » entre les deux pays, a dit Kim, cité par l'agence de presse.

Propositions « irréalisables »

À Hanoï, Trump a remis à Kim une feuille de papier lui enjoignant de transférer aux États-Unis les armes nucléaires et le combustible nord-coréens, selon ce document que Reuters a pu consulter.

À Hanoï, les États-Unis ont émis des propositions « totalement irréalisables », a déclaré Kim Jong-un, selon les propos rapportés par KCNA, et n'étaient « pas vraiment prêts à discuter avec nous en face à face pour résoudre le problème ».

« Ce genre de raisonnement ne permettra pas aux États-Unis de nous faire bouger d'un iota même après une centaine ou un millier de rencontres, et ils ne pourront pas obtenir ce qu'ils veulent », a poursuivi le dirigeant nord-coréen. « Ils croient à tort qu'en exerçant sur nous une pression maximale, ils peuvent nous soumettre. »

Donald Trump, recevant jeudi à la Maison-Blanche le président sud-coréen Moon Jae-in, a fait part de sa volonté d'organiser un troisième sommet avec Kim Jong-un, tout en soulignant qu'il n'envisageait pas de lever dans l'immédiat les sanctions visant la Corée du Nord.

Samedi, le président américain a réitéré son désir de rencontrer à nouveau le dirigeant nord-coréen en tweetant « que sa relation avec Kim Jong-un demeurait très bonne » et « qu'un troisième sommet serait bien pour que nous puissions bien comprendre les positions de chacun ».

Une représentante de Pyongyang a prévenu le mois dernier que Kim Jong-un envisageait de ne plus respecter le gel des tests de missiles décidé fin 2017.

Kim Jong-un a estimé que la politique des sanctions américaines était aussi « idiote et dangereuse que d'essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence ».