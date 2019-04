Salon régional du trappage à Ville-Marie

Il s'agit d'activités qui rentrent dans le cadre de l'assemblée de l'Association des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue (ATAT).

Plusieurs exposants vont tenir des kiosques d'information sur le métier de trappeur.

L'objectif est de démystifier le monde des trappeurs, explique Pascal Laliberté, copropriétaire de l'entreprise L'Gros trappeur de Nédélec, administrateur à la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec.

L'objectif est de montrer aux gens que le trappage a beaucoup changé [avec] les techniques de piégeage humanitaire sans cruauté. Il faut faire connaître ça aux gens. Pascal Laliberté, de l'entreprise L'Gros trappeur

Dans le domaine du trappage, il y a tellement eu de désinformation et puis on a du chemin à rattraper, tout le terrain qu'on a perdu vis-à-vis des [militants] anti-fourrures. Il y a eu beaucoup de désinformation puis c'est important qu'on informe les gens. On a beau vivre dans une région de chasseur pêcheur et trappeur, il y a beaucoup de monde qui savent c'est quoi le trappage, mais qui ne savent pas c'est quoi en profondeur , explique Pascal Laliberté.

L'assemblée générale de l'Association des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue se tiendra dimanche.