Budget ontarien : un milliard de moins pour le transport collectif à Ottawa

La Province devait initialement doubler la part des revenus de la taxe sur l’essence qu’elle allait consacrer à la Ville d’Ottawa, mais le gouvernement Ford a changé de cap, selon ce qui pouvait être lu à la page 75 du budget provincial déposé jeudi.

Il semble que cette annonce ait pris les municipalités par surprise. La Ville d’Ottawa comptait sur ces fonds additionnels pour contribuer au financement de projets de transport collectif à long terme, notamment la phase 2 du train léger qui a reçu l’aval des élus le mois dernier.

Toutefois, le directeur municipal de la Ville, Steve Kanellakos, a indiqué aux conseillers dans un courriel, vendredi, que la phase 2 demeure viable malgré le manque à gagner annuel de 36 millions de dollars qu’engendre la décision du gouvernement.

Actuellement, les municipalités ontariennes reçoivent 2 cents par litre de la taxe sur l’essence. L’ancien gouvernement libéral s’était engagé à augmenter cette part à 4 cents par litre d’ici 2021. Le printemps dernier, l’organisation de la campagne de Doug Ford avait dit à CBC qu’un gouvernement progressiste-conservateur allait respecter cet engagement.

Or, le budget de 2019 révèle que le gouvernement progressiste-conservateur a reculé.

La ministre et députée provinciale de Nepean, Lisa MacLeod, a soutenu que son gouvernement avait dû faire des choix « déchirants » dans la confection de ce budget de 163 milliards de dollars. Je crois que nous avons pris la bonne décision , a-t-elle dit, ajoutant que le maire d’Ottawa, Jim Watson, s’est montré satisfait du budget.

La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires Lisa MacLeod Photo : The Canadian Press / Chris Young