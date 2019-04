Il s’agit d’une réduction de 30 % de la part du financement qui lui est octroyé par la province, qui représente environ les trois-quarts de son budget annuel.

L’organisme, qui fournit des services juridiques aux individus moins nantis, parle d’un coup dur , notamment pour les francophones qui s’installent ou qui sont déjà établis en Ontario. Au cours de la dernière année, quelque 5000 clients ont reçu des services en français.

C’est certain que cette coupure va créer des pressions pour les services ainsi que pour le personnel. Annik Wills, directrice générale, Aide juridique Ontario - Région de l’Est

Il est cependant encore trop tôt, selon elle, pour parler de mises à pied, de réduction des heures travaillées ou de compressions dans les services.

Alexandra-Djagba Oli, de la Clinique juridique communautaire de Hamilton, subventionnée par Aide juridique Ontario, trouve la nouvelle très inquiétante .

Nous avons peur, en fait, que la coupe au financement d’Aide juridique Ontario pourrait avoir un impact sur les services de première ligne que nous offrons. Alexandra Djagba Oli, responsable des services en français, Clinique juridique communautaire de Hamilton

Mme Oli demande à la Procureure générale et ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, de s’engager à l’accès à justice en français et d'honorer la promesse de son gouvernement.

Il faut rappeler que ce gouvernement et le premier ministre Doug Ford, personnellement, se sont engagés à ce qu’il n’y ait aucune réduction qui soit apportée aux services et aux emplois de première ligne , affirme la responsable des services en français de la clinique.

Cette coupe survient alors que l'accès à la justice en français en Ontario laisse toujours à désirer, souligne Mme Oli. Photo : Radio-Canada / CBC

En simplifiant la prestation de l’aide juridique, la province compte réaliser des économies annuelles de plus de 164 millions de dollars à compter de 2021-2022, selon le document du budget de l’Ontario.

Le Barreau de l’Ontario, de son côté, craint un impact de cette compression pour les Ontariens vulnérables, qui ont besoin d’aide juridique mais qui n’ont pas les moyens d’en obtenir.

Une réduction aussi importante sur une si courte période entraînera une augmentation des retards dans les tribunaux et menace de perturber gravement l’administration de la justice, a indiqué le trésorier Malcolm Mercer, dans un communiqué.

Réfugiés : une responsabilité fédérale

Le porte-parole de la Procureure générale, Jesse Robichaud, affirme que les demandes de statut de réfugiés doivent être couvertes par Ottawa.

L’Ontario a demandé au gouvernement fédéral de financer pleinement les services d’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés pour les cas qui se disputent devant des tribunaux fédéraux et à la Cour fédérale , a-t-il répondu à Radio-Canada dans un courriel.

Bien que ces services seront dorénavant subventionnés uniquement par le fédéral, Mme Wills soutient que l’organisme pourra continuer d’offrir de l’aide juridique aux nouveaux arrivants et aux réfugiés, qui se font de plus en plus nombreux.

Le nombre de clients desservis par Aide juridique Ontario qui demandaient le statut de réfugiés a triplé en cinq ans, passant de 5 309 à 16 181.