Le studio de danse dont s’est plaint le rockeur Burton Cummings quittera son local

Le studio Dance Fitness With Kyra, à Moose Jaw en Saskatchewan, changera de local le 1er mai à la suite des plaintes pour bruit déposées par Burton Cummings, l'ancien chanteur principal du groupe rock The Guess Who.

La propriétaire du studio, Kyra Klassen, dit être prête pour un nouveau départ.

« C’est regrettable que la situation se soit dégénérée à ce point. Mais nous nous sentons bénie grâce au déferlement de soutien de la communauté, et nous en sommes reconnaissante », déclare-t-elle, dans un message.

« Nous sommes heureuses d’aller de l’avant et de continuer à faire ce nous aimons : répondre au besoin de mise forme dans la région de Moose Jaw. »

Kyra Klassen explique avoir emménagé il y a environ un an dans le bâtiment à usage mixte dans lequel habite l’ancien chanteur.

Durant les cinq premiers mois, elle n’a pas eu de problèmes. Mais par la suite, elle raconte qu’elle a commencé à recevoir des messages, des plaintes et des visites de Burton Cummings lui-même.

Elle indique avoir tenté avec le propriétaire de l’immeuble d’insonoriser le local et ne croyait pas enfreindre les règlements municipaux.

Le studio Dance Fitness With Kyra fait face à six accusations en vertu des règlements municipaux à la suite de la plainte de Burton Cummings. La cause sera entendue le 18 avril 2019.

Cette plaine a aussi conduit Moose Jaw à réexaminer son plan de zonage pour des bâtiments à usage mixte (entreprises et logements) au centre-ville.

Un gérant de Burton Cummings a indiqué que ce dernier ne commenterait pas la situation. Son ancien groupe, The Guess Who, a été célèbre à la fin des années 60 et au début des années 70, notamment avec les chansons American Woman, No Time et These Eyes.

Avec les informations de Kelly Geraldine Malone