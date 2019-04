Pompeo fustige Pékin et Moscou pour leur soutien au Venezuela

M. Pompeo reproche à Pékin de financer le gouvernement du président Nicolas Maduro.

Leurs propres interventions financières ont contribué à détruire le pays. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain

La Chine et d'autres pays font preuve d'hypocrisie en appelant à la « non-intervention dans les affaires du Venezuela », a-t-il déclaré à Santiago.

Il a également critiqué l'arrivée des troupes russes au Venezuela et a qualifié les investissements de la Russie dans la formation de la police de « pas bons ».

Nous ne devrions pas tolérer que la Russie aggrave ainsi une situation déjà précaire. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain

La tournée de Pompeo a pour but d’accentuer la pression sur le pouvoir du président vénézuélien.

Washington menace régulièrement le Venezuela d'une intervention militaire, alors que le président chilien opte pour un changement de régime « par une voie démocratique et pacifique », loin de la solution militaire.

M. Pompeo se rendra ensuite vers le Paraguay, le Pérou et la Colombie, où il sera dimanche à Cucuta, à la frontière du Venezuela.

La tournée du secrétaire d'État américain a lieu à quelques jours d'une réunion du Groupe de Lima (Canada + 13 pays d'Amérique latine) qui aura lieu lundi à Santiago. La majorité des membres de ce groupe ont déjà reconnu l'opposant Juan Guaido, autoproclamé président par intérim.

Le Venezuela est en proie à une grave crise économique et politique. Plus de 2,7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays depuis 2015. En plus des pénuries de produits de base et de médicaments, des pannes d'électricité massives mettent à rude épreuve l’économie du pays.