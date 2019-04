Élections Alberta 2019 : note de la rédaction

« On n'a pas entendu parler des enjeux », ont dit bien des Canadiens et Canadiennes au lendemain d'élections récentes. Radio-Canada Alberta en avait pris bonne note, et la couverture des quatre dernières semaines en est le résultat.

Ici, nous avons choisi de nous concentrer sur les enjeux que vous nous avez pointés comme étant importants. Nous avons décidé de prendre ces 28 jours pour vous donner un arrêt sur image de votre province à ce carrefour démocratique majeur.

Pour commencer, nous avons dressé pour vous le paysage politique de la province avant de tenter de redéfinir ce qu'est un.e Albertain.e en 2019. Question de ne pas oublier que nous sommes des Franco-Albertains, au service des Franco-Albertains, nous avons organisé un débat en français et vous avons présenté une émission spéciale citoyens (Nouvelle fenêtre) reflétant toute notre diversité. Nous avons tenté de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la dichotomie entre l'environnement et l'économie fondée sur les hydrocarbures et nous terminons une semaine durant laquelle nous avons évoqué les besoins et les souhaits des Albertains quant aux dépenses et aux revenus de leur gouvernement provincial.

La Boussole électorale vous a permis de clarifier vos positions, et les vidéos et les analyses de Laurent Pirot (Nouvelle fenêtre) et de Frédéric Boily ont jeté un nouvel éclairage sur toutes les étapes de la campagne. À Lethbridge, à Fort McMurray, à Chestemere-Strathmore, à Falher et à Calgary, vous avez reçu La Croisée, Le Café Show ou le Téléjournal. Enfin, nous avons pris le temps de vous présenter des enquêtes exclusives sur des questions d'intégrité auxquelles fait face la campagne à la direction du PCU et sur les défis que présente l'adoption d'une loi qui démocratise les alliances gai-hétéro dans nos écoles.

La campagne tire à sa fin, et nos équipes sont à pied d'oeuvre pour vous présenter une soirée électorale où, à nouveau, les enjeux occuperont l'avant-plan.

Le défi que nous tentions de relever, c'était de vous permettre de trouver sur toutes les plateformes de Radio-Canada Alberta, en français, toute l'information nécessaire pour faire un choix éclairé. Nous espérons avoir été à la hauteur. À vous, maintenant, de vous exprimer.

Votez!

P.-S. Jusqu'à notre émission spéciale de mardi soir, à 20 h, sur toutes nos plateformes, nous continuerons de vous informer et de vous éclairer.